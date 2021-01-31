В Москве задержали первого протестующего

В Москве полиция задержала первого протестующего хотя сама акция протеста ещё не началась. Мужчина кричал стражам порядка, что "просто пришёл посмотреть". Инцидент произошёл на Чистых прудах.

Об этом сообщил портал "Ура.ру".

Позже силовиками был задержан ещё один нарушитель порядка.

Напомним, 31 января сторонники Алексея Навального запланировали очередную акцию протеста в поддержку блогера.