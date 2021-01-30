Скончалась поп-певица и музыкальный продюсер Sophie

В результате несчастного случая в в Афинах на 35-м году жизни умерла шотландская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie.

Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на представителей артистки.

"С глубоким сожалением я вынужден сообщить, что музыкант и продюсер Sophie скончалась сегодня около 04:00 в доме, где она проживала в Афинах, после внезапного несчастного случая", — сообщили представители певицы.

Примечательно, что обстоятельства несчастного случая не будут раскрыты, поскольку на этом настояли родственники Sophie.