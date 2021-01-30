В Санкт-Петербурге задержали вора-альпиниста

Полиция задержала в Санкт-Петербурге вора-альпиниста, который забирался в дома по стенам. Преступнику удалось совершить 15 краж. Суммарный ущерб составил более 20 миллионов рублей.