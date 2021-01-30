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В Санкт-Петербурге задержали вора-альпиниста

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полиция задержала в Санкт-Петербурге вора-альпиниста, который забирался в дома по стенам. Преступнику удалось совершить 15 краж. Суммарный ущерб составил более 20 миллионов рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий 21 января 2021 года сотрудники полиции задержали ранее судимого петербуржца, подозреваемого в квартирной краже. Мужчина также находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу", — сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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