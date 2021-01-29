На Урале мужчина прострелил ногу забравшемуся в его дом знакомому

Под Екатеринбургом мужчина прострелил из ружья ногу незваному гостю, забравшемуся в его дом. Позже выяснилось что пострадавший — знакомый хозяина жилища.

Как сообщает издание e1. ru, проснувшись, мужчина увидел в своём доме незваного гостя. Между ними завязалась драка, в ходе которой хозяин достал из-под кровати охотничье ружьё и выстрелил в оппонента, ранив его в ногу. Позже выяснилось, что это его знакомый.

Стрелявший сам вызвал полицию и рассказал свою версию инцидента, произошедшего в его собственном доме. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям.