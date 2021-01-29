Четверых рыбаков унесло на льдине в море на Сахалине

На Сахалине четверых рыбаков унесло на льдине в открытое море. Проводится спасательная операция.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на региональное управление МЧС России по Сахалинской области, инцидент произошёл в заливе Анива неподалёку от села Третья Падь. На место происшествия прибыли специалисты Корсаковского пожарно-спасательного отряда на надувной моторной лодке.

Отмечается, что в ближайшее время к месту инцидента выдвинутся спасатели на воздушной подушке "Хивус".

Издание vesti. ru сообщает, что в настоящее время льдину уносит в открытое море.