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Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Потерпевшие по делу Рамиля Шамсутдинова обжаловали приговор суда. Они хотят более сурового наказания для срочника.

Как сообщает издание 360tv. ru, потерпевшие подали апелляцию. Об этом сообщил адвокат Сергей Грицко. Отмечается, что родственники погибших не согласны с выводом присяжных, которые решили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Это решение судей помогло подсудимому избежать пожизненного заключения. Потерпевшие же хотят пожизненного срока для молодого человека.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что защита Рамиля Шамсутдинова обжаловала приговор, считая его слишком суровым.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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