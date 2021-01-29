Рейсы задержали из-за сообщений о минировании во Внуково и Шереметьево

Во Внуково и Шереметьево из-за анонимных сообщений о минировании были задержаны четыре рейса.

Как сообщает ТАСС, анонимные сообщения о минировании сотрудники аэропортов получили на электронную почту. В результате более чем на три часа были задержаны рейсы до Санкт-Петербурга, Магадана, Анадыря и Владивостока.

Воздушные судна осмотрели, никаких взрывных устройств специалисты не нашли. Установлено, что направившие письма о минировании люди не были зарегистрированы ни на один из рейсов. После осмотра самолёты вылетели из Москвы.