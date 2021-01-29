Землетрясения произошли на Сахалине и Южных Курилах

В нескольких регионах России произошли землетрясения. На этот раз подземные толчки ощущались на Сахалине и Южных Курилах.

Как сообщает издание sakhalin. info, рано утром в районе острова Итуруп было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Его очаг располагался на глубине 66 километров. Небольшие подземные толчки ощущались на островах Шикотан, Итуруп и Кунашир.

"Российская газета" сообщает, что на Сахалине землетрясение произошло ночью неподалёку от посёлка Ноглики. Магнитуда составила 4,2, эпицентр находился на глубине 11 километров. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, угроза цунами отсутствует.