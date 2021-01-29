Трёхлетняя девочка погибла на пожаре в Забайкальском крае

В Забайкальском крае во время пожара в частном доме погибла трёхлетняя девочка.

Как сообщает издание sibnet. ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, девочка была младшей в семье, где воспитывались трое детей.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны днём 28 января. На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило дом изнутри. Огнеборцы ликвидировали пожар в течение получаса. Во время осмотра места происшествия было обнаружено тело девочки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, опрашиваются родители ребёнка и соседи семьи.