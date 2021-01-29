Человек погиб в результате перестрелки на юге России

В Анапе в результате перестрелки погиб человек. Ещё трое попали в реанимацию. Полиция ищет нападавшего.

Как сообщает РИА "Новости", о происшествии распространилась в минувший четверг в местных пабликах в соцсетях и Telegram-каналах. Позже информацию о перестрелке подтвердили и в региональном управлении МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что в одном из населённых пунктах под Анапой произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, ещё трое получили серьёзные ранения.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также разыскивают нападавшего.