Конфликт в кафе на севере Москвы закончился стрельбой

В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе, пострадали три человека.

Как сообщает ТАСС, в полицию поступило сообщение о конфликте между посетителями кафе, который перерос в стрельбу. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили гильзы, предположительно, от травматического оружия.

Выяснилось, что пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Вскоре правоохранители задержали 40-летнего ранее судимого подозреваемого, приехавшего из другого региона. Позже рядом с кафе нашли и травматический пистолет.

Подозреваемый арестован. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.