В Москве мужчина открыл огонь по посетителям кафе, пострадали три человека.
Как сообщает ТАСС, в полицию поступило сообщение о конфликте между посетителями кафе, который перерос в стрельбу. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили гильзы, предположительно, от травматического оружия.
Выяснилось, что пострадали трое мужчин, одного из них госпитализировали.
Вскоре правоохранители задержали 40-летнего ранее судимого подозреваемого, приехавшего из другого региона. Позже рядом с кафе нашли и травматический пистолет.
Подозреваемый арестован. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.
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