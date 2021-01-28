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Военный на тягаче переехал сослуживца на Украине

Происшествия

На Украине на военном полигоне военнослужащий переехал тягачом сослуживца. Солдат погиб.

Как сообщает издание novorosinform. org, трагедия произошла в зоне проведения операции на Донбассе. Механик-водитель бронетранспортёра двигался в условиях ограниченной видимости и не убедился в отсутствии на пути людей, в результате чего допустил наезд на человека. От полученных травм военнослужащий скончался.

Отмечается, что у мужчины 1981 года рождения, уроженца Сумской области, осталась жена, тоже военнослужащая.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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