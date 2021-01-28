Пациент "ковидной" больницы покончил с собой, когда узнал о смерти жены

В Ростове пациент "ковидной" больницы покончил с собой. Накануне ему сообщили, что в соседней палате умерла его супруга.

Как сообщает издание 161. ru, тело 74-летнего мужчины обнаружили под окнами больницы утром 27 января. По некоторым данным, накануне ему рассказали, что в соседней палате скончалась его 72-летняя жена.

Женщина умерла ещё 25 января, её мужу об этом не сообщали. Сотрудник больницы рассказал корреспонденту издания, что мужчине печальную весть сообщил кто-то из работников ночной смены.

Правоохранители пока не комментируют инцидент. Известно, что супруги прожили вместе более 50 лет.