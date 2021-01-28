Вылет самолёта задержали в Сочи из-за пассажира без маски

В Сочи вылет самолёта задержался из-за отказа пассажира надеть маску. Мужчину сняли с рейса.

Как сообщает издание kuban24. tv, инцидент произошёл на борту самолёта, который должен был направиться в Москву. На нарушителя санитарных правил пожаловалась одна из пассажирок. Бортпроводник подошёл к мужчине, объяснил ему санитарные правила и попросил надеть маску, однако пассажир отказался сделать это.

На место прибыли полицейские. Они составили в отношении нарушителя протокол и сняли его с рейса. В итоге самолёт вылетел из Сочи с часовым опозданием.