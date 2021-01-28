Офицера обвиняют в избиении кадетов в Воронеже

В Воронеже воспитателя кадетской школы заподозрили в избиении воспитанников. Мужчина имеет офицерское звание.

Как сообщает "Комсомольская правда", мать одного из кадетов обвинила офицера в избиении своего сына. У мальчика было разбито лицо после разговора с воспитателем. Издание отмечает, что по неподтверждённой информации мужчина и раньше избивал воспитанников.

В местном управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, однако, её деталей не раскрыли. В городской администрации сообщили, что офицер трудится в школе с 2015 года, и ранее, за исключением одного случая, который был разрешён с родителями ученика, к нему нареканий не было. В мэрии от метили, что решения в отношении офицера будут приниматься по итогам проверки.