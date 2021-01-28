Единственный в Республике Алтай ВУЗ заподозрили в фальсификации результатов экзаменов абитуриентов.
Как сообщает ТАСС, в ходе проверки прокуратура выявила множественные факты фальсификации документов вступительных испытаний. По версии ведомства, в результате фальсификаций абитуриенты, которые не набрали даже минимальные баллы зачислялись на бюджетные места.
По материалам проверки были изъяты 26 личных дел. В прокуратуре ни исключили, что в последствии подобных фактов может быть выявлено больше. Материалы проверки будут переданы в региональное управление Следственного комитета, который примет решение о возбуждении дела.
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