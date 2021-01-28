Житель Благовещенска убил мать из-за замечаний о тунеядстве

В Благовещенске молодой человек убил мать из-за того, что она делала ему замечания по поводу того, что он нигде не работает.

Как сообщает издание amur. life, тело 51-летней местной жительницы было обнаружено в одном из домов на улице Фрунзе. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего сына погибшей. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что убил мать из-за того, что она делала ему замечания из-за того, что он нигде не работает и "живёт праздно".

В ходе проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал обстоятельства преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.