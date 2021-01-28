Экскаватор провалился под лёд в Хабаровском крае

В Хабаровском крае экскаватор провалился под лёд на реке Амур. Водитель скончался.

Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла в районе села Мичуринское. В районе лодочной станции проводились дноуглубительные работы, при выемке грунта экскаватор под тяжестью собственного веса съехал вниз и опрокинулся на бок. Водитель не смог выбраться из кабины. Мужчина погиб.

В настоящее время обследуют место происшествия, они занимаются поиском погибшего мужчины.

Отмечается, что с начала зимы это уже четвёртый подобный случай.