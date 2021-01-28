В Хабаровском крае экскаватор провалился под лёд на реке Амур. Водитель скончался.
Как сообщает РИА "Новости", трагедия произошла в районе села Мичуринское. В районе лодочной станции проводились дноуглубительные работы, при выемке грунта экскаватор под тяжестью собственного веса съехал вниз и опрокинулся на бок. Водитель не смог выбраться из кабины. Мужчина погиб.
В настоящее время обследуют место происшествия, они занимаются поиском погибшего мужчины.
Отмечается, что с начала зимы это уже четвёртый подобный случай.
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