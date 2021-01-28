Защита срочника Шамсутдинова, приговорённого к 24,5 годам заключения, обжаловала приговор суда.
"Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый" — рассказал изданию lenta. ru адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
Защитник подчеркнул, что суд, по сути, вынес такое же наказание, как запросило Гособвинение. При этом присяжные в своём решении отметили, что обвиняемый заслуживает снисхождения.
В октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял в воинской части сослуживцев, в результате чего погибли восемь человек, и ещё двое получили тяжёлые ранения.
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