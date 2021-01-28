В Челябинске пациент клиники для больных коронавирусом выпал из окна восьмого этажа.
Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в областной клинической больнице №3. Из окна восьмого этажа выпал 53-летний мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте. Руководство больницы подтвердило факт происшествия.
Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Установлено, что погибший был болен коронавирусом. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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