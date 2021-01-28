Рабочий погиб при аварии с краном в Амурской области

В Амурской области во время падения стрелы крана на металлобазе погиб рабочий.

Как сообщает издание 2×2. su, трагедия произошла 25 января в Белогорске. На кране, находившемся на территории базы по приёму и переработке металла, оборвался трос, в результате чего произошло обрушение стрелы, которая придавила рабочего.

По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Проведён осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.