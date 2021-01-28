Очередное землетрясение произошло в Забайкальском крае

Очередное землетрясение произошло в Забайкальском крае. Подземные толчки ощущались в нескольких районах.

Как сообщает издание zabrab75. ru со ссылкой на данные Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло ночью 28 января, эпицентр находился неподалёку от села Маргунец Краснокаменского района. Интенсивность сейсмособытия составила 3,9 балла.

Отмечается, что землетрясение также ощущалось в Александрово-Заводском, Борзинском, Забайкальском и Приаргунском районах. О разрушениях и жертвах не сообщается.