В Турции задержали россиян, примкнувших к сторонникам запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".
Как сообщает издание gazeta. ru, на территории Турции были задержаны 12 сторонников боевиков, среди них оказались пять граждан России. Такие данные привели в Министерстве национальной обороны турецкой республики.
Отмечается, что пособников террористов задержали 31 декабря во время попытки проникнуть в Турцию из Сирии. Помимо россиян среди задержанных также есть граждане Киргизии и Узбекистана.
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