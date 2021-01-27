Россиян, примкнувших к террористам, задержали в Турции

В Турции задержали россиян, примкнувших к сторонникам запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает издание gazeta. ru, на территории Турции были задержаны 12 сторонников боевиков, среди них оказались пять граждан России. Такие данные привели в Министерстве национальной обороны турецкой республики.

Отмечается, что пособников террористов задержали 31 декабря во время попытки проникнуть в Турцию из Сирии. Помимо россиян среди задержанных также есть граждане Киргизии и Узбекистана.