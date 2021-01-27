В Екатеринбурге подростка, который напал на учительницу с молотком, направили на принудительное лечение.
Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Инцидент произошёл в декабре 2019 года.
"Комсомольская правда" сообщает, что женщина пригрозила поставить ученику двойку за четверть, из-за чего он решил отомстить. Подросток встретил учительницу на улице и нанёс ей удары молотком. Пострадавшую доставили в больницу, но причин для госпитализации медики не нашли.
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.