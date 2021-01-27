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Ученика, напавшего на учительницу с молотком, направили на лечение

Происшествия

В Екатеринбурге подростка, который напал на учительницу с молотком, направили на принудительное лечение.

Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Инцидент произошёл в декабре 2019 года.

"Комсомольская правда" сообщает, что женщина пригрозила поставить ученику двойку за четверть, из-за чего он решил отомстить. Подросток встретил учительницу на улице и нанёс ей удары молотком. Пострадавшую доставили в больницу, но причин для госпитализации медики не нашли.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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