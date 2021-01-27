Охранник несколько раз выстрелил в мужчину и свёл счёты с жизнью

В столице Удмуртии сотрудник частного охранного предприятия несколько раз выстрелил в человека, а затем покончил с собой.

Как сообщает издание sm. news, инцидент произошёл вечером 24 января в одном из спальных районов Ижевска. Между ранее неоднократно судимым 20-летним местным жителем и охранником произошёл конфликт. В итоге последний применил табельное оружие и выстрелил в оппонента шесть раз, после чего покончил с собой.

Раненого молодого человека госпитализировали, за его жизнь борются медики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.