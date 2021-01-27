Спецслужбы пресекли деятельность ячейки террористов в Калужской области

В Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещённой в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщает ТАСС, члены ячейки осуществляли на территории региона распространение террористической идеологии, а также вербовали в свои ряды местных мусульман.

во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили запрещённые пропагандистские материалы, средства связи, а также носители информации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.