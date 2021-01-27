Жителя Ростовской области подозревают в поджоге автомобиля судьи из мести за вынесенный ранее приговор.
Как сообщает "Российская газета", автомобиль загорелся в ночь с 18 на 19 января на автостоянке Каменска-Шахтинского. Правоохранители установили участников преступления: 26-летний ранее судимый организатор, 20-летний исполнитель и ещё трое подельников.
По факту уничтожения чужого имущества путём поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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