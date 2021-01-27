В Кузбассе правоохранители проверяют информацию об избиении подростков группой сверстников.
Как сообщает РИА "Новости", в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что группа подростков из Таштагола у бассейна избила сверстников из Шерегеша.
По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку, в ходе которой будут изучены обстоятельства, указанные в сообщениях.
Кроме того, свою проверку проводит и прокуратура Кемеровской области. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую Следственным комитетом.
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