Информацию об избиении подростков сверстниками проверяют в Кузбассе

В Кузбассе правоохранители проверяют информацию об избиении подростков группой сверстников.

Как сообщает РИА "Новости", в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что группа подростков из Таштагола у бассейна избила сверстников из Шерегеша.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку, в ходе которой будут изучены обстоятельства, указанные в сообщениях.

Кроме того, свою проверку проводит и прокуратура Кемеровской области. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую Следственным комитетом.