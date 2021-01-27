Автомобиль взорвался в пригороде Амстердама

В окрестностях Амстердама взорвался автомобиль. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл 26 января в городе Осдорпе, который находится в окрестностях Амстердама. Автомобиль взорвался прямо посреди улицы вблизи жилых домов. После взрыва машина загорелась.

В настоящее время выясняются причины взрыва, на месте работают экстренные службы.

Отмечается, что ЧП произошло на фоне протестов, которые проходят в Амстердаме против комендантского часа, который власти Нидерландов ввели из-за карантина по коронавирусу.