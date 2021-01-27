Несколько землетрясений произошло за сутки в Испании

В Испании за сутки произошло несколько землетрясений. О жертвах и серьёзных разрушениях не сообщается.

Как сообщает rt. com со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в Испании были зафиксированы подземные толчки, магнитудой 4,0 и выше. Наиболее мощные из них произошли вечером 26 января.

Эпицентр находился в 11 километрах от Гранады. В настоящее время на месте работают экстренные службы, власти призвали граждан сохранять спокойствие. Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.