Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Хиллари Клинтон снимет телевизионную драму о курдских женщинах-бойцах
Байден запретил в Америке частные тюрьмы
Рэнд Пол: Импичмент Трампа умер, едва добравшись до Сената
Суд удовлетворил иск прокурора Техаса и заблокировал указ Байдена
Доказано: загрязнение воздуха - прямой путь к слепоте
$55 млн - цена билета в космос для туристов
Китаянка получила год тюрьмы за сокрытие симптомов COVID-19
Белорусский адвокат ФБК: меня депортировали с мешком на голове
Бутина и Вышинский устроили акцию протеста у посольства Латвии

Несколько землетрясений произошло за сутки в Испании

Происшествия » Глобальные » Стихии

В Испании за сутки произошло несколько землетрясений. О жертвах и серьёзных разрушениях не сообщается.

Как сообщает rt. com со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в Испании были зафиксированы подземные толчки, магнитудой 4,0 и выше. Наиболее мощные из них произошли вечером 26 января.

Эпицентр находился в 11 километрах от Гранады. В настоящее время на месте работают экстренные службы, власти призвали граждан сохранять спокойствие. Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Байден запретил в Америке частные тюрьмы
Рэнд Пол: Импичмент Трампа умер, едва добравшись до Сената
Суд удовлетворил иск прокурора Техаса и заблокировал указ Байдена
Доказано: загрязнение воздуха - прямой путь к слепоте
$55 млн - цена билета в космос для туристов
Китаянка получила год тюрьмы за сокрытие симптомов COVID-19
Белорусский адвокат ФБК: меня депортировали с мешком на голове
Бутина и Вышинский устроили акцию протеста у посольства Латвии
Песков отказался назвать имя настоящего хозяина "дворца Путина"
Соратники Навального не особо рады переносу суда на четверг
Популярное
Общество
Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут

Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.

Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Евросоюз
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Новости Европы
Путина обвинили в пропаже известного ирландского дельфина
Гипотезы. Наука
Выживание невозможно: британский физик описал конец света
Любовь Степушова В Европе по примеру Венгрии ведут переговоры о покупке "Спутника V" Любовь Степушова Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов
Комментарии
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Байден пришёл и выгнал Трампа
Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Байден пришёл и выгнал Трампа
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
США испытает новую гиперзвуковую ракету в конце 2021 года
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников