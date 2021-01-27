Собаки напали на девятилетнюю девочку в Улан-Удэ

В Улан-Удэ стая собак напала на девятилетнюю девочку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 26 января. Ребёнка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Медики диагностировали у девятилетней девочки укушенные раны головы и бедра. Врачи обработали раны, состояние ребёнка удовлетворительное.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются владельцы напавших на ребёнка животных. Проводится проверка.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что бродячая собака напала на жительницу Керчи.