Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю

Учёные незаконно передали китайской стороне информацию и технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

Бывший сотрудник "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области Александр Виноградов договорился с одним из китайских институтов о создании в его интересах полного технологического цикла высокоточного литья.

"Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлён, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", — сообщили в Ярославском областном суде.

Для осуществления преступного замысла он привлёк ещё одного бывшего сотрудника предприятия Александра Красильникова. Научно-техническую документацию они получали от бывших коллег, не знавших о намерениях преступников. Затем Виноградов уехал в Китай, но в октябре 2019 года вернулся в Россию, где он и его помощник были задержаны по обвинению в незаконной передаче технологий.

"Ни учёные, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для передачи в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья", — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Виноградов был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тысяч рублей. Красильникова приговорили к трём годам условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.