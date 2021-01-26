Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Калифорнийский университет исследует лекарство от COVID-19
Врач-диетолог о правилах корректировки веса
Россия и США договорились о продлении ДСНВ
Люди не выживут, если не изменят отношение к экологии
Возвращение Навального анализирует политтехнолог
Митинги 23 января: провокация или реальный протест?
После поста Илона Маска в Twitter выросли акции компании Etsy
Сход оползня произошёл в Дагестане
Подросток открыл стрельбу по сверстникам на Украине

Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю

Происшествия » Человеческий фактор

Учёные незаконно передали китайской стороне информацию и технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю

Бывший сотрудник "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области Александр Виноградов договорился с одним из китайских институтов о создании в его интересах полного технологического цикла высокоточного литья.

"Виноградов А. обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлён, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения", — сообщили в Ярославском областном суде.

Для осуществления преступного замысла он привлёк ещё одного бывшего сотрудника предприятия Александра Красильникова. Научно-техническую документацию они получали от бывших коллег, не знавших о намерениях преступников. Затем Виноградов уехал в Китай, но в октябре 2019 года вернулся в Россию, где он и его помощник были задержаны по обвинению в незаконной передаче технологий.

"Ни учёные, ни китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) для передачи в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья", — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Виноградов был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 800 тысяч рублей. Красильникова приговорили к трём годам условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Сенат перенёс дату рассмотрения импичмента Трампу
Учёные получили сроки за передачу военных технологий Китаю
Игорь Коротченко: бумеранг цветных революций прилетел обратно в США
Госсекретарём США стал Энтони Блинкен
Калифорнийский университет исследует лекарство от COVID-19
Врач-диетолог о правилах корректировки веса
Россия и США договорились о продлении ДСНВ
Люди не выживут, если не изменят отношение к экологии
Возвращение Навального анализирует политтехнолог
Митинги 23 января: провокация или реальный протест?
Популярное
Общество
Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут

Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.

Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Евросоюз
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Новости Европы
Путина обвинили в пропаже известного ирландского дельфина
Гипотезы. Наука
Выживание невозможно: британский физик описал конец света
Любовь Степушова В Европе по примеру Венгрии ведут переговоры о покупке "Спутника V" Любовь Степушова Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов
Комментарии
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Байден пришёл и выгнал Трампа
Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Байден пришёл и выгнал Трампа
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
США испытает новую гиперзвуковую ракету в конце 2021 года
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Зеленского поддерживают не более 20% украинцев
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
СМИ: Япония развернёт базы радиоэлектронной борьбы против России
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников