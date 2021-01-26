Сход оползня произошёл в Дагестане

В Дагестане произошёл сход оползня. Пострадали несколько строений, принадлежащих фермерскому хозяйству.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Карабудахкентском районе. Известно, что повреждения получили несколько зданий фермерского хозяйства, а также существует угроза разрушения двух частных домов, располагающихся неподалёку. Людей эвакуировали. Отмечается, что пострадавших нет.

Протяжённость зоны разрыва составляет 150 метров, а площадь около 0,6 гектаров. В настоящее время на месте работают спасатели, экстренные службы и спецтехника, в том числе беспилотник.