На Украине подросток открыл на детской площадке стрельбу по сверстникам.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в городе Измаиле. Подросток 14-ти лет, вооружённый пневматическим пистолетом, в компании 15-летнего товарища пришёл на детскую площадку и стал приставать к сверстникам. Кончилось всё тем, что парень несколько раз выстрелил в детей из пистолета и вместе с другом убежал.
Пострадавшие дети не обращались к медикам, но рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Стрелявшего мальчика и его друга задержали на улице.
По факту произошедшего проводится проверка.
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