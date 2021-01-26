Подросток открыл стрельбу по сверстникам на Украине

На Украине подросток открыл на детской площадке стрельбу по сверстникам.

Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл в городе Измаиле. Подросток 14-ти лет, вооружённый пневматическим пистолетом, в компании 15-летнего товарища пришёл на детскую площадку и стал приставать к сверстникам. Кончилось всё тем, что парень несколько раз выстрелил в детей из пистолета и вместе с другом убежал.

Пострадавшие дети не обращались к медикам, но рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Стрелявшего мальчика и его друга задержали на улице.

По факту произошедшего проводится проверка.