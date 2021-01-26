Пилота ослепили лазером при посадке самолёта в Пулково

Неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолёта, который совершал посадку в аэропорту Пулково.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 25 января. Самолёт выполнял рейс по маршруту Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург. Во время посадки в Пулково командир воздушного судна сообщил, что был ослеплён зелёным лазером. При посадке инцидент не сказался, пострадавших нет.

Происшествие подтвердили и в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.