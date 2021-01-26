В Иркутске подросток, состоящий на учёте у психиатра, ударил девушку ножом, чтобы завладеть её смартфоном.
Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, 25-летняя девушка разместила в интернете объявление о продаже смартфона. Позже она получила звонок от молодого человека, который сообщил, что желает купить телефон, и отправилась с ним на встречу. Там "покупатель" осмотрел смартфон, а затем достал нож и несколько раз ударил им девушку, после чего скрылся вместе с телефоном. Сейчас потерпевшая проходит лечение в больнице.
Следствие полагает, что к преступлению причастен 13-летний подросток, который воспитывается отцом и состоит на учёте у психиатра.
По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
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