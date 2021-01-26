Подросток из Иркутска ударил девушку ножом, чтобы завладеть телефоном

В Иркутске подросток, состоящий на учёте у психиатра, ударил девушку ножом, чтобы завладеть её смартфоном.

Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия, 25-летняя девушка разместила в интернете объявление о продаже смартфона. Позже она получила звонок от молодого человека, который сообщил, что желает купить телефон, и отправилась с ним на встречу. Там "покупатель" осмотрел смартфон, а затем достал нож и несколько раз ударил им девушку, после чего скрылся вместе с телефоном. Сейчас потерпевшая проходит лечение в больнице.

Следствие полагает, что к преступлению причастен 13-летний подросток, который воспитывается отцом и состоит на учёте у психиатра.

По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело.