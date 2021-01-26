Бродячая собака напала на жительницу Керчи

В Керчи бродячая собака напала на местную жительницу, которая шла в магазин.

Как сообщает телеканал "РЕН ТВ", пострадавшая рассказала, что крупное животное напало на неё как только она подошла к магазину. В результате нападения собаки у жительницы Крыма повреждён правый глаз.

На сайте телеканала отмечается, что в Сети появились кадры записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что пострадавшая сама подошла к собаке, которая пряталась за углом здания.

"Комсомольская правда" сообщает, что медикам с трудом удалось спасти девушке глаз.