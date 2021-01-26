Житель Кубани убил сестру из-за наследства родителей

На Кубани спор родственников из-за наследства родителей закончился убийством. Брат убил топором свою сестру.

Как сообщает издание yugtimes. com, инцидент произошёл в станице Казанской 24 января. По версии следствия, местный житель 46 лет и его 55-летняя сестра распивали алкоголь, и в ходе застолья между ними возник конфликт из-за наследства, оставленного родителями. Мужчина нанёс сестре удар топором, обезглавив её. Тело погибшей обнаружили на улице соседи.

Подозреваемого задержали, в настоящее время он заключён под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.