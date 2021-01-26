Москвич устроил стрельбу по животным

В Москве задержали местного жителя, который подозревается в жестоком обращении с животными. По некоторым данным, он устроил стрельбу по кошкам.

Как сообщает издание "Вечерняя Москва", с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший, что увидел, как у одного из домов на улице Архитектора Власова неизвестный мужчина из автомобиля стреляет по дворовым кошкам. Одна из них погибла.

Правоохранители установили и задержали 31-летнего подозреваемого. По версии следствия, москвич и ранее издевался над животными, известно как минимум об одном случае, когда кошка была ранена. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.