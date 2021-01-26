В Москве задержали местного жителя, который подозревается в жестоком обращении с животными. По некоторым данным, он устроил стрельбу по кошкам.
Как сообщает издание "Вечерняя Москва", с заявлением в полицию обратился мужчина, рассказавший, что увидел, как у одного из домов на улице Архитектора Власова неизвестный мужчина из автомобиля стреляет по дворовым кошкам. Одна из них погибла.
Правоохранители установили и задержали 31-летнего подозреваемого. По версии следствия, москвич и ранее издевался над животными, известно как минимум об одном случае, когда кошка была ранена. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.