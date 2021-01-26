В Москве под окнами одного из многоэтажных домов было найдено тело солистки группы "Восток" Натэллы Ас.

Певицу без признаков жизни нашёл случайный прохожий.

"Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты", — сообщили в правоохранительных органах изданию "СтарХит".