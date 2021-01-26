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Пилот погиб во время жёсткой посадки военного вертолёта в Индии

Происшествия

В Индии пилот погиб во время жёсткой посадки военного вертолёта. Второй пилот пострадал.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл неподалёку от Лаханпура. Армейский вертолет Dhruv совершил жёсткую аварийную посадку, в результате которой сильно пострадали два пилота. Их экстренно доставили в госпиталь, однако позже один из пилотов скончался в медучреждении. Второй пилот находится в тяжёлом состоянии, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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