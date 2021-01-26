Студентка из Подмосковья скончалась на праздновании своего дня рождения

В Московской области 17-летняя студентка скончалась после празднования собственного дня рождения. Причиной стала болезнь.

Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла в деревне Войново-Горе в Орехове-Зуеве. В частном доме проходила вечеринка по случаю дня рождения первокурсницы. Родители девушки рассказали, что она страдала сахарным диабетом и стеснялась своего заболевания, поэтому на вечеринку не взяла с собой инсулин.

На следующий день девушке стало плохо, друзья уложили её спать и разъехались по домам. Позже студентку обнаружили мёртвой.

Предполагается, что девушка скончалась из-за того, что вовремя не вколола инсулин и употребила много алкоголя.