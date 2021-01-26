В Московской области 17-летняя студентка скончалась после празднования собственного дня рождения. Причиной стала болезнь.
Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла в деревне Войново-Горе в Орехове-Зуеве. В частном доме проходила вечеринка по случаю дня рождения первокурсницы. Родители девушки рассказали, что она страдала сахарным диабетом и стеснялась своего заболевания, поэтому на вечеринку не взяла с собой инсулин.
На следующий день девушке стало плохо, друзья уложили её спать и разъехались по домам. Позже студентку обнаружили мёртвой.
Предполагается, что девушка скончалась из-за того, что вовремя не вколола инсулин и употребила много алкоголя.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.