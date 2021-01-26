Депутат из Якутии, избивший подчинённого, отправится под суд

В Якутии депутат местного Госсобрания избил подчинённого и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает издание polit. ru, речь идёт о депутате и по совместительству генеральном директоре нефтегазовой компании Викторе Лебедеве. По версии следствия, в декабре 2019 года он предложил своему заместителю перейти на другую должность. Подчинённый отказался, и тогда Лебедев без объяснения причин потребовал от него написать заявление об увольнении по собственному желанию. Но и на это предложение заместитель ответил отказом, а написал заявление на отпуск.

Чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего, подчинённый отправился в кабинет своего начальника, с целью побеседовать с ним лично. Депутат стал оскорблять мужчину и нанёс ему удары по голове и телу. Подчинённый выбежал за дверь, но начальник настиг его и продолжил избивать.

В итоге у потерпевшего диагностировали закрытый перелом носа и кровоподтёки. Свою вину депутат не признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.