Тело убитой семилетней девочки обнаружили в Приморье

В Приморском крае обнаружили тело убитой семилетней девочки. Ведётся расследование.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Уссурийске. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир. На месте происшествия находилась 37-летняя мать погибшей. Отмечается, что женщина была в неадекватном психологическом состоянии.

Мать ребёнка была задержана по подозрению в убийстве, её поместили в психиатрическую больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.