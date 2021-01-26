В Приморском крае обнаружили тело убитой семилетней девочки. Ведётся расследование.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Уссурийске. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир. На месте происшествия находилась 37-летняя мать погибшей. Отмечается, что женщина была в неадекватном психологическом состоянии.
Мать ребёнка была задержана по подозрению в убийстве, её поместили в психиатрическую больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.