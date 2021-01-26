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Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Уфе попал на камеры

Происшествия

Сильный взрыв произошел в понедельник на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез", расположенном в городе Уфе Республики Башкортостан.

Момент взрыва на нефтехимическом заводе в Уфе попал на камеры

Как уточнили в МЧС, на территории завода загорелись два танка, огонь перекинулся на резервуары со смесью водорода и метана, один из которых обрушился.

 Пожару был присвоен четвёртый уровень сложности из пяти возможных.

По данным властей, в результате взрыва один человек скончался, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Производство приостановлено, всех рабочих вывели с территории предприятия. Эвакуировать жителей соседних домов не стали, угрозы распространения огня не было.

"Уфаоргсинтез" - предприятие, которое занимается переработкой газа и нефти и производит полипропилен, полиэтилен, фенол, ацетон, дифенилолпропан и другие нефтехимические продукты.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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