Житель Астрахани проглотил электрод для сварки

В Астрахани местный житель проглотил сварочный электрод длиной 15 сантиметров. Мужчину спасли медики.

Как сообщает издание "Южная волна", мужчина обратился за помощью в Кировскую больницу Астрахани. Сообщается, что электрод находился в желудке у мужчины. К счастью, предмет не задел внутренние органы.

Медики провели операцию для извлечения инородного предмета. Благодаря профессионализму врачей она продлилась всего 20 минут. Электрод диаметром четыре миллиметра извлекли при помощи эндоскопической петли.

Мужчину выписали из больницы в тот же день, через несколько часов после операции.