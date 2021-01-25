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Восьмилетний ребёнок скончался, провалившись под лёд в Белгороде

Происшествия

В Белгороде восьмилетний мальчик скончался после того, как провалился под лёд во время катания на коньках.

Как сообщает издание kursk. com со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета, трагедия произошла на реке Северский Донец. Ребёнок катался на водоёме на коньках, но провалился под лёд. Достали пострадавшего рыбаки, которые стали очевидцами происшествия. Они передали мальчика медикам, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.

Автор: Максим Щегольков
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