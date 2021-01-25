Мужчины с ножом напали на охранника магазина из-за алкоголя и шоколада

В Санкт-Петербурге двое мужчин попытались украсть из магазина алкоголь и шоколадки, а затем напали с ножом на охранника и избили его.

Как сообщает издание og47. ru, инцидент произошёл утром 25 января. По версии следствия, двое нетрезвых мужчин 22 и 32 лет похитили в магазине алкоголь и шоколадки и попытались пройти мимо кассы, но путь им преградил охранник. Тогда грабители достали нож и стали угрожать охраннику, а после избили его и скрылись.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, а затем по горячим следам задержали злоумышленников.

Охраннику потребовалась помощь медиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.