В Иркутской области нетрезвый мужчина случайно смертельно ранил товарища из охотничьего ружья.
Как сообщает издание tkgorod. ru, трагедия произошла в Братском районе 16 января. Компания мужчин прибыла в в Тангуйское участковое лесничество для совместного отдыха. Друзья распивали спиртное, и в разгар застолье трое мужчин отправились в лес на снегоходе, один из друзей прихватил с собой охотничий карабин. Во время остановки один из мужчин случайно нажал на спусковой крючок, при этом, ружьё не было на предохранителе. Произошёл выстрел, пуля попала в ногу 37-летнего мужчины.
Пострадавшего не успели довезти до больницы, он скончался от обильной кровопотери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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