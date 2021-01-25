Мужчина случайно застрелил друга из ружья в Иркутской области

В Иркутской области нетрезвый мужчина случайно смертельно ранил товарища из охотничьего ружья.

Как сообщает издание tkgorod. ru, трагедия произошла в Братском районе 16 января. Компания мужчин прибыла в в Тангуйское участковое лесничество для совместного отдыха. Друзья распивали спиртное, и в разгар застолье трое мужчин отправились в лес на снегоходе, один из друзей прихватил с собой охотничий карабин. Во время остановки один из мужчин случайно нажал на спусковой крючок, при этом, ружьё не было на предохранителе. Произошёл выстрел, пуля попала в ногу 37-летнего мужчины.

Пострадавшего не успели довезти до больницы, он скончался от обильной кровопотери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.