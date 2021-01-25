В Пермском крае обнаружили тела троих рабочих-вахтовиков. Обстоятельства их гибели выясняют правоохранители.
Как сообщает издание rifey. ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, тела были обнаружены в в деревне Шишкино Усольского района. Известно, что все трое — рабочие-вахтовики, приехавшие из Татарстана для работы на Тукачевском нефтяном месторождении.
В настоящее время прокуратура, совместно с сотрудниками Гострудинспекции проводят проверку по факту произошедшего. Кроме того, прокуратура проконтролирует проведение процессуальной проверки следственными органами.
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