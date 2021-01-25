Тела троих вахтовиков обнаружили на месторождении в Пермском крае

В Пермском крае обнаружили тела троих рабочих-вахтовиков. Обстоятельства их гибели выясняют правоохранители.

Как сообщает издание rifey. ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, тела были обнаружены в в деревне Шишкино Усольского района. Известно, что все трое — рабочие-вахтовики, приехавшие из Татарстана для работы на Тукачевском нефтяном месторождении.

В настоящее время прокуратура, совместно с сотрудниками Гострудинспекции проводят проверку по факту произошедшего. Кроме того, прокуратура проконтролирует проведение процессуальной проверки следственными органами.